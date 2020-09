METEO – WEEKEND in compagnia di aria più fresca, ATTENZIONE ai TEMPORALI, ecco i dettagli

Ciclone mediterraneo in formazione

Dalle immagini satellitari a nostra disposizione è piuttosto evidente la presenza di un ciclone mediterraneo in formazione quasi a metà tra le coste nordafricane e quelle siciliane. Ciò ha portato e continuando a portare condizioni di maltempo localmente intenso su Sicilia e Calabria joniche e nelle prossime ore il tempo è destinato possibilmente a un ulteriore peggioramento. Alle 11 perturbazioni tropicali che marciano sulle acque oceaniche mondiali, c’è dunque da aggiungere un ciclone simil-tropicale che si trova in questo momento nelle calde acque mediterranee e che porterà effetti soprattutto sulla Penisola greca entro venerdì 18 settembre.

Lento spostamento sul Mar Jonio

Momentaneamente la depressione presenta un minimo appena inferiore ai 1000hPa, ma nelle prossime ore si approfondirà rapidamente intensificandosi. Esso effettuerà una traslazione lenta sul Mare Jonio, accennando ad un timido avvicinamento verso le zone più meridionali della nostra Penisola nel corso di questa serata e prime ore di domani, prima di virare però verso est, in zone in grado di favorire il rinvigorimento e la rigenerazione dell'attività ciclonica (grazie appunto al mare caldo). Esso si dirigerà dunque verso la Grecia, dove dovrebbe fare landfall nella giornata di venerdì 18 settembre come scritto in precedenza.

Quale tendenza per il weekend?

Nei prossimi giorni si assisterà dunque a condizioni meteo in prevalenza stabili grazie all’azione di un promontorio anticiclonico che si estende fin oltralpe, eccezion fatta per l’estremo sud che avrà a che fare con i parziali effetti del ciclone mediterraneo più volte menzionato. Successivamente, per quanto riguarda l’evoluzione relativa al prossimo fine settimana, viene confermata la tendenza che si presentava fin da ieri nei principali centri di calcolo, ovvero con l’Anticiclone che pur resistendo agli attacchi sferrati dal flusso atlantico, non impedisce alle correnti più fresche di fare ingresso nel nostro Paese con conseguente instabilità sulle aree più settentrionali.