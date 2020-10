METEO WEEKEND – Inizio Novembre MITE con temperature diffuse oltre i +20°C

Residua instabilità al sud Italia

L’ultima perturbazione del mese ci saluta, regalandoci ampi spazi di sereno sulle regioni centro-settentrionali. Finora la Calabria è stata ancora sotto l’influenza del minimo depressionario che attualmente è posizionato a sud della Grecia con un blando minimo di 1009 hPa. Qualche fenomeno è ancora presente a ridosso dello stretto di Messina, grazie all’instabilità post-frontale ed i cieli risultano ancora coperti su Calabria, Basilicata, Puglia e parte della Sicilia. Nelle ore a seguire la saccatura verrà riassorbita a nord-est, lasciando passare un ampio promontorio altopressorio che farà migliorare il tempo sull’Italia e sull’Europa centro-occidentale. Vediamo quale sarà l’evoluzione meteo per questa seconda parte della settimana!

Fase meteo sempre più stabile

Gli ultimissimi giorni del mese di Ottobre dunque risulteranno stabili, caratterizzati da un tiepido sole tardo-autunnale che decreteranno la possibile “Estate di San Martino“. In questo periodo dell’anno è facile imbattersi in una fase più zonale, a causa della formazione definitiva del Vortice Polare: proprio in questi giorni la massa d’aria gelida presente a ridosso del polo nord si raffredderà ulteriormente dando adito al fenomeno dello “Stratcooling” in stratosfera. Questi periodi possono garantire parentesi meteo stabili per periodi anche prolungati. Ci sarà spazio anche per il ritorno delle nebbie e per forti escursioni termiche grazie al ristagno dell’aria nel corso di queste giornate. In sintesi ci attende una seconda parte della settimana più mite ed un weekend di Halloween e Ognissanti in compagnia dell’alta pressione.

Weekend mite in compagnia della nebbia

L’aumento termico che caratterizzerà le giornate del fine settimana, garantirà il fenomeno delle nebbie “avvettive” che nel nostro bacino marittimo viene denominato “Maccaja“; queste nebbie saranno frequenti sia sul golfo Ligure che su quello dell’alto Adriatico. Nebbie anche in Pianura Padana, che potranno manifestarsi per tutto l’arco della giornata specialmente lungo il bacino fluviale del Po’. Le temperature potranno risultare sopra la media in particolar modo al settentrione di 3-4°C: i valori massimi tra Sabato e Domenica potranno attestarsi fra i 15 ed i 20°C al nord, mentre al centro sud potranno raggiungere i 20-23°C con quale locale punta più elevata sulle isole maggiori. L’inizio del mese di Novembre potrebbe essere dunque compromesso e risultare più secco rispetto alla norma.