METEO – WEEKEND, ITALIA tra il FORNO AFRICANO e il violento MALTEMPO con raffiche di vento oltre i 100km/h

Anticiclone ormai agli sgoccioli sulla nostra Penisola

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono quest’oggi ancora relativamente stabili, seppur in molti casi accompagnati da cieli disturbati dal transito irregolare di nuvolosità innocua. Tale situazione è garantita da una campana anticiclonica di origine afroazzorriana che ha contribuito a spingere via le correnti di maltempo che fino alla passata settimana hanno interessato tutti i settori italiani da nord a sud con diversi danni e disagi: ricordiamo in particolare quelli provocati ad Avellino e in buona parte della sua Provincia. Tuttavia, tali condizioni sono destinate a cambiare repentinamente già a partire dalle prossime ore.

Saccatura in avvicinamento si centrerà inizialmente sulla Francia

Le condizioni meteo come scritto precedentemente sono destinate ad un importante e repentino mutamento già a partire dalle prossime ore, grazie al progressivo avvicinamento di una saccatura di origine nordatlantica in affondo sul Mediterraneo occidentale e che presente il suo minimo di bassa pressione sulla Francia. Ciò determinerà un arretramento piuttosto evidente della struttura anticiclonica che porterà a constatare un peggioramento del tempo che se in un primo momento interesserà solo le zone più occidentali, entro la giornata di venerdì 2 ottobre interesserà gran parte del nord Italia.

Weekend tra il forno africano e il maltempo

Successivamente e precisamente entro il prossimo fine settimana, un nuovo impulso perturbato dovrebbe partire dalle latitudini più settentrionali, determinando un nuovo tentativo di affondo che interesserebbe maggiormente la nostra Penisola, con il maltempo che a quel punto potrebbe estendersi dunque fino alle regioni centrali. Il moto ciclonico della saccatura tuttavia richiamerà correnti e masse d’aria molto calde provenienti dai quadranti meridionali e dunque dal settore nordafricano sul sud Italia, con conseguente impennata delle temperature su valori anche oltre i +30°C.