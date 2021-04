METEO WEEKEND – La PRIMAVERA si riaffaccia sull’ITALIA, con TEMPERATURE tiepide e piena STABILITA’; ecco le PREVISIONI

Situazione meteo sull’Italia – le ultime novità

Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Come è possibile osservare dalle ultimissime immagini satellitare le regioni del sud Italia sono sotto l’azione di un flusso umido che sta garantendo cieli per lo più coperti e precipitazioni anche intense specie tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Situazione ben diversa sulle regioni del centro-nord, dove i cieli risultano in prevalenza sereni o poco nuvolosi; su queste aree si potranno manifestare deboli rovesci pomeridiani, ma senza fenomeni di rilievo associati. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo per oggi e per i prossimi giorni!

Previsioni meteo, oggi maltempo al centro-sud previ oggi

Come già anticipato, in questa giornata saranno le regioni meridionali protagoniste, in quanto vivranno condizioni di severo maltempo per gran parte della giornata. Proprio per questo nella giornata di ieri è stata diramata un’allerta meteorologica per i settori più interessati dalle piogge. Al nord i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi, ad eccezione nel corso delle ore pomeridiane di qualche rovescio di piccola entità sui rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto; qualche nota di instabilità anche sulle regioni centrali di Abruzzo e Lazio, dove non mancheranno le precipitazioni sulle aree Appenniniche. In serata l’Italia sarà letteralmente divisa in due, con ampi spazi di sereno al centro-nord e forte maltempo al sud. La situazione risulterà diametralmente opposta nel corso della prossima settimana, quando al sud potranno palesarsi i primi picchi termici di rilievo, grazie ad un’azione più diretta delle correnti sub-tropicali. Vediamo perchè!

Primo sbuffo sub-tropicale al sud e maltempo insistente al nord

Le condizioni meteo che caratterizzeranno la prossima settimana, sembrerebbero evidenziare l’influenza delle correnti di matrice sub-tropicale all’estremo sud dove secondo le ultime stime potranno palesarsi le prime temperature simil-estive. Non mancheranno punte di temperatura anche fino a 30°C grazie all’azione di questa circolazione di aria africana. D’altra parte al centro-nord, faranno da padrone le correnti atlantiche, che potranno innescare ciclogenesi di rilievo e permettere una chiusura del mese ancora con piogge, tuttavia in un contesto termico in media. Vediamo nel prossimo paragrafo dunque quali sono le previsioni che ci attendono per il weekend!

