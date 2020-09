METEO – WEEKEND di maltempo in ITALIA, temporali e forti venti in arrivo

Venerdì con piogge e temporali sull’Italia, ecco le zone più colpite

Come anticipato nei giorni scorsi, ecco che una vasta saccatura colma di aria fredda sta per fare il suo ingresso sul Mediterraneo. Peggioramento meteo che si protrarrà anche nei prossimi giorni portando un ultimo weekend di settembre all’insegna del maltempo in Italia. Temporali intensi nelle prime ore di oggi si sono verificati su Sardegna e Friuli ma piogge e acquazzoni sparsi interessano un po’ tutta la Penisola. Nel corso del pomeriggio fenomeni in intensificazione su Triveneto, Lazio e Campania dove non si escludono anche locali nubifragi. Entro la serata il maltempo si sposta soprattutto sulle regioni meridionali mentre al Centro-Nord ci attendiamo una progressiva attenuazione dei fenomeni. Condizioni meteo che resteranno comunque instabili o perturbate nel weekend, specie Domenica.

Crollo delle temperature e neve in arrivo sulle Alpi

Richiamo caldo in azione sulla nostra Penisola con temperature che risultano di qualche grado sopra le medie del periodo specie al Centro-Sud. L’aria fredda sta però per fare il suo ingresso ed entro la serata odierna i valori crolleranno anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie soprattutto al Nord e lungo i versanti tirrenici. Previste entro Sabato temperature fino a 0 gradi alla quota di 850 hPa (1500 metri circa) sulle Alpi. Arriva dunque la prima neve localmente anche copiosa alle quote medio-alte ma con fiocchi che potrebbero scendere fin sotto i 1000 metri specie sui settori di confine. Calo delle temperature che nel corso del weekend si estenderà a tutta l’Italia con valori che risulteranno anche di 8 gradi al di sotto delle medie. Non escluso in questo frangente anche le prime nevicate in Appennino centro-settentrionale generalmente oltre i 1700-1800 metri.

Temporali e nubifragi nella giornata di Domenica, vediamo i dettagli

Se la giornata di Sabato vedrà tempo instabile quella di Domenica potrebbe vedere un nuovo forte peggioramento meteo in Italia. Sia il modello americano GFS che l’europeo ECMWF mostrano la formazione di un nuovo minimo di bassa pressione sul Tirreno centrale che andrebbe anche a richiamare aria più fredda dai quadranti settentrionali. Maltempo in mattinata su regioni del medio-basso Tirreno e Sardegna con fenomeni localmente anche a carattere di nubifragio specie sul Lazio. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con temporali e nubifragi specie al Centro-Sud, anche intensi sulla Campania. Temperature che resteranno al di sotto delle medie del periodo con anomalie anche di +4/6 gradi. A seguire ci attendiamo un generale miglioramento delle condizioni meteo ma attenzione ai primi giorni di ottobre.