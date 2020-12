METEO – WEEKEND nel mirino del MALTEMPO a causa dell’ennesimo AFFONDO POLARE, i dettagli

Maltempo, Italia marcata stretta dalle perturbazioni

Sono ormai due settimane che la nostra Penisola viene marcata stretto dalle perturbazioni di stampo nordatlantico che in alcuni casi, come in quello del precedente peggioramento, hanno portato vagonate di neve specialmente su Alpi e Appennini. Il maltempo, che in queste settimane ha talvolta colpito anche duro, come ad esempio ieri in Campania, sembra ostinato nel continuare a pervadere il Mediterraneo centrale e il nostro Paese.

Oggi instabilità soprattutto sui settori tirrenici meridionali

Nella giornata di oggi le condizioni meteo sono dunque apparse ancora perturbate a causa della presenza di un vortice depressionario sul Canale di Sardegna che ha portato piogge e acquazzoni soprattutto sui settori tirrenici meridionali. Maltempo non è mancato anche su alcune zone del Lazio e, in maniera isolata, anche sul medio versante adriatico, dove occasionalmente i fenomeni presentano carattere anche intenso. Nella giornata di domani venerdì 11 dicembre va profilandosi un nuovo attacco polare, come vedremo nel presente editoriale.

Weekend in compagnia del maltempo

A partire dunque dalla giornata di domani venerdì 11 dicembre, come abbiamo anticipato precedentemente, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno ad un nuovo peggioramento a causa dell’ennesimo affondo perturbato di stampo polare marittima. Ciò determinerà un weekend dai connotati autunnali, con piogge e acquazzoni che riguarderanno soprattutto le aree costiere del centro-sud. Il peggioramento è stato infatti ridimensionato dai principali centri di calcolo, rispetto a ciò che prospettavano fino a ieri.