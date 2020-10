METEO – WEEKEND: NUBIFRAGI da una parte, SUPER CALDO AFRICANO e TEMPERATURE oltre i +30°C dall’altra, ecco tutti i dettagli

Tempo ancora stabile sulla nostra Penisola

Attualmente dal satellite e dal radar meteorologico si osservano condizioni meteo ancora stabili, malgrado un aumento piuttosto evidente della copertura nuvolosa che riguarda soprattutto i settori nordoccidentali. Qualche pioggia nel corso della prima parte di giornata odierna ha interessato il salento, il palermitano e localmente anche alcune zone della Calabria jonica (quelle del reggino) con rovesci tuttavia piuttosto rapidi che sono stati capaci di portare accumuli piuttosto deboli in tutte queste zone, dove il Dipartimento della Protezione Civile aveva diramato un’allerta valida per oggi.

Meteo domani 2 ottobre: nubifragi in arrivo al nord Italia

Già dalle prossime ore sarà piuttosto visibile su alcune zone del nordovest come ad esempio la Liguria e aree interposte tra alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale (in particolare varesotto) un peggioramento delle condizioni meteo causato dall’affondo di una saccatura di origine nordatlantica sul Mediterraneo centro-occidentale e che presenta il suo centro di bassa pressione sulla Francia. Tale peggioramento sarà il preludio di una violenta ondata di maltempo che si manifesterà a partire già dalle prime ore e per tutta la giornata di domani venerdì 2 ottobre, con nubifragi in arrivo proprio tra la Provincia di Verbania e quella di Varese, ma anche sulle aree di confine tra il Veneto e il Trentino. In tutti questi settori soprattutto, sono previsti accumuli di pioggia da elevati a molto elevati nell’arco delle 24 ore.

Meteo Weekend: da un lato forte maltempo, dall’altro super caldo

Un weekend dai connotati estremi quello che si presenta ai nostri occhi almeno da quello che trapela dalle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo. Dal punto di vista meteorologico pare infatti non presentare mezze misure: da una parte un nuovo impulso perturbato che slancerà la saccatura maggiormente verso la nostra Penisola, determinando un’estensione del maltempo anche sulle regioni centrali dove le precipitazioni talvolta risulteranno anche molto intense, dall’altro un forte richiamo di correnti sciroccali che al meridione causerà una nuova impennata di temperature.