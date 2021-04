METEO WEEKEND – Nuova fase PERTURBATA, con piogge e TEMPORALI in arrivo nel FINE SETTIMANA. Ecco le PREVISIONI

Situazione sinottica europea

Salve cari amici del Centro Meteo italiano. Lo scenario sinottico europeo evidenzia una vasta saccatura sull’Europa orientale. Guardando più a ovest troviamo al suolo un vasto campo di alta pressione centrato tra le Isole Britanniche e la penisola scandinava, mentre in quota una goccia fredda ha raggiunto il nord Italia dall’Europa centro-settentrionale. Ancora più a ovest, in Atlantico troviamo un’altra saccatura con minimo al suolo a ridosso del Marocco. In questa situazione sull’Italia centro-settentrionale scorrono correnti nord-occidentali, mentre la saccatura atlantica richiama aria più calda dal continente africano verso il Mediterraneo, dove è presente aria più fredda e le due masse d’aria andranno a scontrarsi. Si avvia cosi una nuova fase instabile per il territorio italiano.

Meteo Italia, cieli nuvolosi e piogge sparse

Già dalla mattinata avremo condizioni meteo instabili su tutto il Paese. Al nord cieli nuvolosi e piogge diffuse, anche a carattere di rovescio sul Piemonte orientale. Leggermente migliore al nord-est, con assenza di fenomeni. Neve sull’arco alpino centro-occidentale fino a quote collinari. Al centro e al sud cieli variabili con piogge sparse e isolate. Nuvolosità più consistente sulle Isole Maggiori, con piogge sulla Sicilia, anche a carattere di rovescio sui settori orientali. Nel pomeriggio non avremo variazioni di rilievo su gran parte del Paese. Possibili precipitazioni più intense sulle zone interne del centro, con neve fino ai 1300 metri. In serata migliorano leggermente le condizioni meteo su buona parte della penisola. Ancora piogge al nord-ovest con neve sull’arco alpino, piogge intense e temporali in Sicilia.

Evoluzione sinottica verso il weekend

Nel corso delle ore la goccia fredda si sposterà prima sulla Francia e poi si tufferà sul Mediterraneo centro-occidentale, muovendosi poi verso est, portando in questo modo un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto nella giornata di domenica. Nel frattempo il minimo al suolo sul Marocco muoverà verso ovest e nel weekend transiterà prima a sud della Sicilia per poi risalire verso la Grecia e la penisola balcanica. Questa andrà ad influenzare le condizioni meteo dell’Italia soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, in particolar modo sulle Isole Maggiori. Di seguito le previsioni meteo per il weekend.