METEO WEEKEND – Ottobre conclude con un fine settimana soleggiato e nebbioso. Ecco le previsioni

Situazione barica: anticiclone radicato sull’Italia

Meteo – Buongiorno a tutti cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stamattina la situazione barica sul nostro continente è ben delineata con un’ampia zona di alta pressione che si estende dal nord dell’Africa raggiungendo i margini dei paesi Scandinavi. Sull’Italia settentrionale i massimi di pressione al suolo hanno raggiunto i 1028 hPa, nei pressi dell’arco alpino. Al contrario sulla Gran Bretagna sta transitando un lobo del Vortice Polare che sta permettendo a questo cuneo altopressorio di estendersi verso i settori orientali del vecchio continente. La pressione minima raggiunta tocca i 977 hPa e potrà ulteriormente abbassarsi nelle prossime ore. Questa figura barica anticiclonica sull’Italia garantirà bel tempo, ma attenzione alle nebbie al nord che saranno copiose!

Previsioni meteo per Halloween

Stamattina i cieli risulteranno particolarmente coperti sulle regioni della Val Padana; la nebbia abbraccerà molte località del settentrione e difficilmente si diraderà nel corso della giornata, proprio per il persistere di queste condizioni meteo. Su Liguria e settori Tirrenici settentrionali attenzione alla Maccaja che potrà risultare insistente; le nebbie e le nubi basse potranno perdurare nel corso della giornata ed irrobustirsi nuovamente nella serata odierna, regalando su alcune zone un’atmosfera del tutto “spettrale” proprio in occasione della festa di Halloween. Sulle regioni centro-meridionale il sole sarà la componente predominante e non verrà insidiato in alcun modo, se non da qualche nube bassa in serata sempre sui settori costieri (tra Campania e Calabria). Ecco le previsioni meteo per la giornata di Ognissanti!

Previsioni meteo per la festività di Ognissanti

Anche il mattino di Domenica di Ognissanti potrà risultare altrettando nebbioso sulle regioni settentrionali. Queste risulteranno fitte su settori pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto (come già successo in precedenza potranno tracimare lungo la superficie marina dell’Adriatico e raggiungere le coste di Marche e Abruzzo) ; nubi basse anche su settori costieri di Liguria e zone interne della Toscana. Le condizioni meteo non dovrebbero subire grossi cambiamenti, con variabilità asciutta nelle ore pomeridiane e serali. Foschie e nebbie ancora una volta in formazione nelle ore notturne. Vediamo le simulazioni meteo dei modelli matematici per l’inizio della prima settimana di Novembre.