METEO WEEKEND – Parziale PEGGIORAMENTO in arrivo, ecco quali saranno le ZONE interessate

Tempo parzialmente uggioso sull’Italia ecco la situazione attuale

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Sull’Italia stiamo vivendo condizioni di tempo stabile, con insistenti nubi basse sulla Pianura Padana, sulla Liguria e sulle zone costiere di Veneto e Friuli. Sulle regioni centrali splende il sole, mentre sulle regioni meridionali i cieli sono irregolarmente coperti. La situazione barica prevede un flebile campo di alta pressione che dalla Spagna si estende fin sull’Italia raggiungendo addirittura l’Ucraina. A nord-ovest della Gran Bretagna è ancora presente una vasta bassa pressione che detta legge e non permette il transito di perturbazioni alle basse latitudini europee. Il minimo di questo ciclone raggiunge i 976 hPa. Grazie all’insistente staticità dell’aria, i valori degli inquinanti torneranno ad impennarsi. Vediamo come!

L’alta pressione permette un rincaro degli inquinanti: PM10 in aumento in Pianura Padana

L’alta pressione mostra come spesso accade durante il periodo invernale le sue due facce della medaglia: da una parte permette giornate soleggiate, specialmente al di sopra delle zone collinari (che spesso svettano sopra le nubi basse o le nebbie da irraggiamento, molto frequenti in questo periodo dell’anno). Dall’altra nelle zone pianeggianti e vallive, dove sono concentrate attività umane e industriali, la qualità dell’aria si degrada notevolmente. E’ il caso di queste giornate proprio sulla Pianura Padana, che sta andando nuovamente incontro a condizioni di “maltempo anticiclonico”: nella giornata di domani l’indicie di qualità dell’aria in Emilia Romagna, diverrà pessimo nella provincia di Ferrara e localmente a sud della provincia di Modena; scarsa qualità tra le province di Reggio nell’Emilia, Bologna e Ravenna. Situazione speculare in Lombardia dove le nubi basse e le nebbie perdurano dall’inizio della settimana: la qualità dell’aria risulterà molto scarsa su tutta la bassa Lombarda, molto buona invece tra le province di Lecco e Sondrio. Valori di PM10 oltre la soglia anche in Veneto domani, tra Padova, Venezia e Rovigo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per il weekend

Una parziale flessione dell’alta pressione permetterà l’incursione di correnti atlantiche sul bacino Mediterraneo che apporteranno maltempo specie sulle Isole Maggiori. Così facendo la seconda decade del mese di Dicembre risulterà prevalentemente sopra la media da un punto di vista termico e sottomedia per quanto riguarda le piogge. Sulle restanti regioni infatti sono attese nubi basse e irregolari, alternate a qualche spazio di sereno. Qualche fiocco di neve potrà tornare nella notte fra Sabato e Domenica sulle Alpi occidentali a quote più elevate, ma senza ingenti accumuli attesi. La giornata di Domenica 20 Dicembre risulterà più piovosa specialmente sui settori occidentali tra Piemonte, Liguria ed estremo sud. La settimana che volge al Natale sarà nuovamente stabile, vediamo qual è la tendenza!