METEO WEEKEND: perturbazione in transito sull’ Italia

Primo weekend del mese di Dicembre con una perturbazione in transito sull’ Italia e qualche precipitazione specie al centro-sud.

Bel tempo in Italia in queste ore, peggiora da domani

Una depressione di natura Atlantica in entrata nel bacino del Mediterraneo e in scivolamento lungo il mar Tirreno durante il prossimo weekend determinerà un peggioramento del tempo in Italia con piogge e neve in montagna. Così come abbiamo annunciato nei precedenti giorni e ribadito dal meteorologo Francesco Cibelli stamani, già dalla giornata di domani, Venerdì 30 Novembre, piogge e nevicate in montagna interesseranno le regioni nord-occidentali e nelle ore successive le precipitazioni raggiungeranno le regioni centro-meridionali, , come possiamo vedere nella nostra sezione dedicata al modello GFS.

Weekend più instabile con piogge di ritorno in gran parte dell’ Italia.

Breve tregua di bel tempo in queste ore sull’ Italia con sole prevalente da nord a sud ma anche clima invernale con le temperature scese sotto la media del periodo e localmente prossime allo zero sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro, localmente anche sotto zero su Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Toscana, Umbria e Abruzzo. Durante il prossimo weekend avremo tuttavia condizioni meteo più instabili ad iniziare dalle regioni nord-occidentali nella giornata di domani, e tra sabato e domenica sulle regioni centro-meridionali mentre al nord tornerà già il bel tempo.