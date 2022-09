METEO WEEKEND – Pesante MALTEMPO in arrivo in ITALIA, nuove conferme dai MODELLI previsionali

Condizioni meteo attuali

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica vede la presenza di una vasta area depressionaria estendersi tra Scandinavia ed Europa orientale. Contestualmente un promontorio d’alta pressione si estende dall’Oceano Atlantico raggiungendo la Gran Bretagna, con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Prossime ore dunque caratterizzate dal transito di correnti più fresche e perturbate sui settori adriatici; vediamo di seguito le previsioni meteo.

Previsioni meteo per oggi 21 settembre

Queste le previsioni meteo per oggi 21 settembre: AL NORD: Al mattino cieli nuvolosi con possibili piogge isolate, specie sui settori alpini, prealpini e in Romagna, ampi spazi di sereno al Nord-Ovest. Al pomeriggio ampie schiarite in arrivo sulle regioni settentrionali, ancora nuvolosità al Nord-Ovest con possibili piogge isolate. In serata ancora addensamenti al Nord-Ovest e sereno o poco nuvoloso altrove. AL CENTRO: Al mattino cieli nuvolosi sul versante adriatico con piogge sull’Appennino abruzzese, sereno altrove. Al pomeriggio attesi acquazzoni tra Lazio e Abruzzo, per lo più soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino nuvolosità sui settori tirrenici e Molise con piogge sulla Sicilia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con piogge sulle Isole Maggiori. In serata ancora piogge tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ampie schiarite altrove. Come preannunciato il weekend risulterà particolarmente dinamico con una nuova perturbazione in agguato sull’Italia.

Onda mobile a partire dalla giornata di sabato

Meteo weekend – Un’onda mobile irromperà sul nostro territorio a causa dell’affondo di una goccia fredda sul mediterraneo centro-occidentale. Questa condizione attiverà le correnti atlantiche che piomberanno dapprima sulle regioni del nord-ovest garantendo condizioni di diffuso maltempo. Tale evoluzione potrebbe portare un peggioramento sensibile delle condizioni meteo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Atteso il clou del maltempo domenica

Meteo domenica – Un forte peggioramento potrebbe dunque instradarsi sulla nostra Penisola per la giornata di domenica 25 settembre, con piogge e forti temporali che insisteranno soprattutto lungo il medio-alto versante tirrenico con possibili nubifragi. Il maltempo comunque interesserà anche il versante adriatico e porterà un calo delle temperature in alcuni casi sensibile, specie nei valori massimi e specie nelle aree coinvolte effettivamente dalla spiccata instabilità. Il sud potrebbe inizialmente rimanere maggiormente protetto da questo peggioramento che in ogni caso potrebbe raggiungere tali settori nei giorni a seguire. Tale tendenza è comunque destinata ad importanti variazioni, vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

