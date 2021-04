METEO WEEKEND – Piogge, TEMPORALI e NEVE nella giornata di SABATO, MIGLIORA la domenica di PASQUA

Meteo Italia, oggi condizioni meteo asciutte e temperature gradevoli

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori di Centro Meteo Italiano. La situazione sinottica europea vede ancora un promontorio di alta pressione presente su Mar Mediterraneo e l’Europa centrale, in mezzo a due depressioni presenti sull’Oceano Atlantico e sull’Europa orientale. Anticiclone che continua a mantenere stabili le condizioni meteo sulla penisola italiana, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli nelle ore centrali della giornata. L’anticiclone però nel corso delle ore tenderà in ritirata, lasciando campo aperto ad un peggioramento.

Evoluzione scenario sinottico europeo

Come appena anticipato, il promontorio di alta pressione di origine africana, attualmente presente sul mediterraneo e sull’Europa centrale, tenderà in ritirata verso le sue zone di origine. Sull’Oceano Atlantico settentrionale andrà ad isolarsi un’anticiclone, mentre una saccatura scandinava si estenderà verso l’Europa balcanica ed un suo fronte freddo andrà a transitare sulla penisola italiana nella giornata di sabato e di domenica portando piogge e temporali ed una diminuzione delle temperature.

Domani arrivano piogge e temporali

Il fronte freddo associato alla saccatura scandinava arriverà sull’Italia nord-orientale nella mattinata di domani, portando precipitazioni sul triveneto e sulle regioni adriatiche settentrionali. Nel corso della giornata il fronte scivolerà verso sud portando piogge e temporali prima al centro e poi sulle regioni meridionali. Migliorano le condizioni meteo nella nottata sulle regioni centro-settentrionali, mentre persiste leggera instabilità al sud. Temperature in generale diminuzione e neve in Appennino fino a quote di media montagna, in calo fin verso i 1000 metri nelle ore notturne. Il maltempo raggiungerà la Sardegna ad iniziare dalla nottata con piogge intense e temporali. Di seguito le previsioni meteo per pasqua e pasquetta.