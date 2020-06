METEO WEEKEND – Più sole in Italia ma ancora con qualche temporale sparso, ecco dove

Situazione sinottica che va verso un generale miglioramento per l’Italia

Le correnti dai quadranti occidentali, collegate ad una circolazione depressionaria posizionata tra Francia e Isole Britanniche, continuano a portare condizioni meteo instabili in Italia. Anche ieri forti temporali, localmente a carattere di nubifragio, hanno interessato buona parte della Penisola portando anche forti grandinate. Nei prossimi giorni comunque l’anticiclone delle Azzorre prenderà un po’ di forza e inizierà a spingersi verso Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Penultimo weekend di giugno che potrebbe vedere condizioni meteo più estive in Italia ma sempre con la possibilità di temporali pomeridiani su alcune regioni. Più sole e più caldo anche nel corso del’ultima settimana del mese ma le vere ondate di caldo restano ancora, fortunatamente, lontane. Vediamo allora passo passo le previsioni e la tendenza per il lungo periodo.

Ecco dove temporali e acquazzoni pomeridiani tra oggi e domani

Torna il sole in queste prima ore di Giovedì 18 giugno con cieli che si presentano in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi da Nord a Sud. Nel pomeriggio ci attediamo comunque condizioni meteo instabili specie al Nord con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino settentrionale e in sconfinamento sulle pianure specie di Veneto e Friuli. Locali temporali anche sull’Appennino centrale e sul Salento. Entro la serata ancora fenomeni sull’arco alpino e sulle pianure di Piemonte, Veneto e Friuli. Nella notte tempo più asciutto sull’Italia salvo residui fenomeni che insisteranno sul Triveneto. Non molto diversa la giornata di Venerdì 19 giugno con tempo inizialmente bello ma con formazione di temporali e acquazzoni soprattutto sulle Alpi al pomeriggio. Possibile coinvolgimento delle pianure adiacenti ma fenomeni comunque in esaurimento entro la notte.

Sole nel weekend ma temporali pomeridiani che si spostano al Sud

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano condizioni meteo tutto sommato più stabili nel weekend in Italia ma con alcune eccezioni. L’anticiclone delle Azzorre proverà infatti a rimontare tra Penisola Iberica ed Europa centro-occidentale proteggendo solo in parte l’Italia. Una circolazione depressionaria presente sui Balcani farà infatti affluire aria più fresca in quota specie verso le regioni del Centro-Sud. Nella giornata di Sabato acquazzoni e temporali pomeridiani soprattutto sulle Alpi orientali e lungo l’Appennino, fenomeni questi ultimi in movimento poi verso le coste tirreniche anche senza coinvolgerle direttamente. Domenica ancora temporali pomeridiani questa volta soprattutto sulle regioni del Sud Italia. Condizioni meteo più asciutte altrove salvo isolati fenomeni sui rilievi.