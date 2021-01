METEO WEEKEND – sventagliata FREDDA poi ITALIA tra flusso atlantico e anticiclone

Clima più freddo nel WEEKEND e locali nevicate, ecco dove

Ultimi aggiornamenti dei modelli che conferano un prossimo weekend all’insegna del freddo in Italia. Le condizioni meteo saranno pienamente invernali ma la nostra Penisola sarà solo lambita dal gelo che invece conquisterà l’Europa orientale. Già domani peggioramento meteo sulle regioni del Sud con piogge e temporali specie su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Neve che potrebbe scendere fino in collina specie tra Campania, Basilicata e Calabria. Sabato ancora maltempo sulla Sicilia mentre l’afflusso di aria più fredda porterà qualche nevicata da stau lungo l’Appennino centro-meridionale fino a quote molto basse. Temporaneo miglioramento Domenica quando sarà però da valutare l’inserimento di una blanda saccatura atlantica sul Mediterraneo centrale.

Europa nel FREEZER con gelo in arrivo e punte di 20 gradi sotto media

Anticiclone in rimonta sull’Europa occidentale e freddo intenso in arrivo su quella orientale, situazione meteo dunque che rispetto alla prima decade di gennaio si sta capovolgendo. Un nucleo d’aria polare si è già portato verso Europa centro-orientale e Balcani causando un calo delle temperature ma anche condizioni meteo pienamente invernali con nevicate diffuse. Nel corso del weekend il freddo diverrà di natura continentale con un richiamo direttamente dalla Russia che porterà temperature anche di 15-20 gradi al di sotto delle medie specie su Bielorussia, Polonia e Ucraina. Freddo che potrebbe poi essere spazzato via dal flusso atlantico durante la prossima settimana molto rapidamente, forse anche troppo per diversi modelli.

Vortice polare verso l’Europa, flusso atlantico sull’Italia

L’inizio della terza decade di gennaio potrebbe vedere anomalie positive di geopotenziali sulla Groenlandia e negative tra Isole Britanniche e Scandinavia. Questo significa che un lobo del vortice polare si coricherà verso l’Europa. Italia non coinvolta, almeno inizialmente, con anzi una rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo che potrebbe portare qualche giorno di condizioni meteo decisamente più stabili e miti. Elevata l’incertezza a seguire con il vortice polare che dovrebbe restare disturbato ma con gli ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano un parziale ricompattamento, non ci resta dunque che aspettare qualche giorno e attendere i prossimi aggiornamenti.