METEO WEEKEND – TEMPERATURE di nuovo in CALO con temporali e nubifragi

Settimana all’insegna della stabilità, con ancora qualche piovasco

Le condizioni meteo per la nostra penisola sono destinate a migliorare nel corso della seconda settimana del mese: l’inizio di Ottobre si è manifestato in maniera piuttosto perturbata con maltempo diffuso sulle regioni settentrionali; in particolar modo il nord-ovest ha risentito delle abbondanti piogge che si sono verificate all’inizio del weekend, a causa di insistenti temporali su Liguria e Piemonte. Alcune zone sono state martoriate dai nubifragi e si sono verificati veri e propri crolli di strade e abitazioni. In seguito a questa pesante parentesi di maltempo, l’Italia sarà abbracciata da un veloce promontorio altopressorio che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi tra la metà ed il termine della settimana. Successivamente una nuova perturbazione in transito dai paesi Scandinavi scivolerà lungo il comparto Europeo, fino ad interessare la Penisola Iberica ed il bacino Mediterraneo. Questo peggioramento meteo dovrebbe verificarsi a cavallo del prossimo fine settimana.

Tornano piogge e temporali nel weekend, ecco cosa attenderci

A partire dalla giornata di Sabato, avremo un aumento della ventilazione occidentale ed un conseguente aumento della nuvolosità a partire dalle regioni Tirreniche. Inizialmente saranno interessate le regioni del nord-ovest, ma in seguito il maltempo dovrebbe estendersi anche ai restanti settori italici. L’aria stabile di matrice Azzorriana sarà spazzata da quella più fredda nord-europea, che si getterà dal sud della Francia nel corso della giornata di Domenica 11 Ottobre dando adito a precipitazioni e temporali organizzati. Il forte contrasto tra le due masse d’aria potrebbe nuovamente generare insidiosi e duraturi sistemi temporaleschi, con conseguenti disagi alla popolazione. Le temperature potranno subire un calo piuttosto importante specialmente al nord, dove non escludiamo la possibilità di nevicate a quote di bassa montagna.

Calo termico con anomalie negative previste fino ad 8°C

Nel corso della settimana attuale le temperature avranno un piccolo incremento specialmente sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Tra Mercoledì e Venerdì si potranno toccare valori termici massimi tra i 24 ed i 25°C sui principali centri abitati del centro-sud, mentre al nord avremo ancora temperature che si aggireranno intorno ai 18-20°C. Nel corso del fine settimana sul settentrione potranno anche abbassarsi sotto i 10°C a causa del passaggio dell’aria fredda in quota. Su quest’area il divario termico rispetto alla media del periodo potrebbe raggiungere ed oltrepassare i 6-8°C. Al momento invece al centro-sud la variazione di temperatura potrà risultare meno brusca e più flebile. Nel proseguo prevale ancora un certo margine di incertezza, tuttavia non è da escludersi una reiterazione del maltempo nei giorni a seguire.