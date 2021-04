METEO WEEKEND – Temperature in AUMENTO e aria di PRIMAVERA, ma prima fase di MALTEMPO al centro-sud

Nella giornata di domani, il minimo che attualmente si trova sulla penisola iberica, arriverà sul Tirreno centro-meridionale portando una nuova fase di maltempo sulle regioni meridionali. Domani quindi ancora tempo stabile al nord e miglioramento anche al centro. S ulle regioni meridionali ancora piogge sparse, acquazzoni e temporali, che colpiranno soprattutto Basilicata Calabria e Sicilia . Le piogge tenderanno ad esaurirsi in dalla serata, ma su Calabria, Basilicata e Puglia le precipitazioni persisteranno fino alla mattinata di sabato. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo per il weekend, con possibile assaggio della primavera.

La giornata odierna vedrà un Italia divisa i due, con cieli poco nuvolosi e tempo asciutto sulle regioni settentrionali, mentre al centro-sud e sulle Isole Maggiori avremo cieli nuvolosi e piogge sparse, a tratti intense anche sotto forma di forti temporali soprattutto su Campania, Basso Lazio e Basilicata . Fenomeni in esaurimento nella serata, ma un’altra fase di maltempo si sta avvicinando. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo per la giornata di domani.

Meteo weekend, assaggio di primavera

Nella giornata di sabato il minimo tende a muoversi verso levante, lasciando cosi la penisola italiana, dove torna a salire la pressione. La mattinata di sabato inizierà con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi al centro-nord, nuvoloso al sud con piogge tra Calabria, Basilicata e Puglia. Dal pomeriggio avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo con ampie schiarite che raggiungeranno anche le regioni meridionali. Temperature in aumento con massime oltre i 20°C soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella giornata di domenica avremo inizialmente bel tempo ovunque, con cieli soleggiati e temperature in ulteriore aumento, molto gradevoli nelle ore centrali della giornata con valori sopra i 20°C quasi ovunque e fino a sfiorare i 24°C sulla Pianura Padana. Dal tardo pomeriggio nuvolosità in aumento al centro-nord, ma con condizioni meteo asciutte fino a fine giornata.