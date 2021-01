METEO WEEKEND – Temperature in PICCHIATA sull’ITALIA, con neve prevista a quote BASSE su queste ZONE

Situazione meteo sull’Italia, ecco cosa sta accadendo

Buongiorno a tutti e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale sull’italia si può definire stabile, con qualche residuo addensamento situato sull’Umbria, sulla Sardegna, sui settori settentrionali della Sicilia e su quelli Tirrenici della Calabria. La sinottica Europea evidenzia l’ampia zona anticiclonica che si estende a partire dalla penisola Iberica con massimi di pressione al suolo di 1034 hPa. D’altra parte l’aria fredda è convogliata sull’Europa più orientale da un minimo di bassa pressione situato a ridosso della Danimarca con valori di pressione intorno ai 1000 hPa. Alle alte latitudini tra l’Islanda e l’Atlantico una poderosa bassa pressione tiene le redini della circolazione atmosferica, con un importante minimo di 970 hPa. Un primo peggioramento delle condizioni meteo avverrà tra Giovedì e Venerdì, grazie all’arrivo di correnti più fredde orientali.

Graduale calo termico da Giovedì e prime nevicate in collina

Tra il 14 ed il 15 Gennaio la maggioranza dei modelli matematici mostrano un afflusso d’aria fredda che lambirà le regioni Adriatiche centro-meridionali permettendo non solo un importante calo termico ma anche la possibilità di qualche fiocco specie a ridosso dei settori collinari. Proprio nella serata di Giovedì sono previsti fiocchi intorno ai 600-900 metri su Abruzzo, Molise, Irpinia, Murgia, Appennino Potentino e alta Calabria. Qualche fiocco anche nella notte anche sulla Sila, con qualche centimetro al di sopra dei 1000 metri di quota. Il calo delle temperature come già detto sarà molto importante, con valori compresi tra i 6 e gli 8°C al di sotto della media. Questo sarà solo un’assaggio di quanto vivremo in questo fine settimana col gelo che si trasferirà sull’Europa orientale, causando non pochi disagi e nevicate fino in pianura.

Previsioni meteo per il weekend – gelo ad est e ancora nevicate in Appennino

Come anticipato il freddo continentale arriverà sull’Europa orientale raggiungendo valori piuttosto importanti in quota: all’altezza isobarica di 850 hPa sono previste termiche fino a -23°C/-24°C tra Bielorussia ed Ucraina con temperature al suolo che potranno lambire i -26°C/-27°C. Sull’Italia sono previste nevicate su gran parte dell’Appennino a quote di montagna in graduale calo fin verso la bassa collina. Previsti anche accumuli di neve decisamente importanti sull’Appennino meridionale, di cui vi diremo di più nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni l’incertezza regna sovrana fra i centri di calcolo e delineare una tendenza per la terza decade del mese risulta ancora difficile al momento.