METEO WEEKEND – Tempo asciutto e stabile sull’Italia, per il primo fine settimana di Novembre

Situazione barica senza particolari variazioni

Buongiorno a tutti amici del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo sulla nostra penisola risultano prevalentemente stabili, grazie all’influenza dell’anticiclone afro-azzorriano. L’alta pressione ha affondato le sue radici sull’europa centro-orientale manifestando i suoi massimi tra la Polonia e la Germania di 1037 hPa. Sull’Italia l’alta pressione sta garantendo giornate serene, con assenza di precipitazioni e nuvolosità di tipo basso sulle regioni centro-meridionali. Al nord continuano a manifestarsi le nebbie, con una marcata riduzione della visibilità specialmente alle prime ore del mattino sulla Pianura Padana. Nel corso della giornata odierna non si verificheranno variazioni, ed il tempo stabile ci accompagnerà verso un weekend nel complesso soleggiato. Vediamo insieme allora le previsioni meteo!

Meteo Weekend: sole prevalente e nuvolosità irregolare, ecco dove

La giornata di domani, sabato 7 novembre sarà la più soleggiata di tutto il weekend grazie ad un lieve rincaro dei valori di pressione. Sulle regioni settentrionali saranno ancora possibili nebbie e foschie; qualche addensamento si potranno manifestare nubi basse, specialmente fra Molise, Puglia, settori più interni della Campania, Basilicata e Calabria. La giornata proseguirà all’insegna del tempo stabile, con qualche addensamento fra isole maggiori e Calabria; attenzione al nord-ovest in quanto l’aumento della nuvolosità sarà un indicatore di pioviggini in arrivo nelle ore serali. Questi si potranno manifestare specialmente sull’arco alpino piemontese e sulla liguria. Domenica ancora tempo stabile, con nuvolosità al centro-nord. Nel corso della giornata non dovrebbero verificarsi precipitazioni, con cieli irregolarmente coperti su gran parte dei settori peninsulari. Il trend termico è volto ad essere ancora sopra la media mensile, vediamo perché.

Temperature sopra la media del periodo

Come anticipato nel precedente paragrafo le temperature attuali sono generalmente più alte rispetto alla media della prima decade del mese di novembre: in questo frangente potranno risultare molto più alte specialmente alle latitudini più elevate europee: le simulazioni modellistiche prevedono per la giornata di domani, temperature massime tra la Scandinavia e i paesi Baltici di oltre 6-8°C più elevate rispetto alla media. Sull’Italia le anomalie positive risulteranno più moderate, con valori sopra la media di 2-4°C (le anomalie più elevate saranno sulle regioni settentrionali). Dunque un trend termico abbastanza “mite” con massime che si stanzieranno fra i 15°C ed i 20°C ovunque e locali punte fino a 22°C sulle maggiori città pianeggianti. Per la prossima settimana l’anticiclone perderà di consistenza a causa della spinta di un lobo del vortice polare alle basse latitudini.