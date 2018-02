Meteo Weekend: dopo l’anticiclone tornano le piogge e la neve in Italia, con anche le temperature previste nuovamente in calo.

WEEKEND con tempo in peggioramento in Italia: tornano le piogge e la neve – 16 febbraio 2018 – Piccola tregua in Italia con condizioni meteo all’insegna della generale stabilità e delle temperature in aumento in questa seconda parte della settimana grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro occidentale –>guarda qui. Ci avviamo dunque al weekend con solo qualche pioggia confinata tra Piemonte e Liguria così come qulache fiocco di neve sulle Alpi di confine a quote medio alte: le temperature si porteranno poi sopra le medie del periodo. Attenzione però che si tratterà solamente di una breve parentesi: il weekend vero e proprio si aprirà con condizioni meteo in peggioramento sull’Italia ad iniziare dai settori occidentali. Le piogge potranno bagnare le Isole Maggiori come anche la Toscana e la Liguria, mentre sulle Alpi piemontesi la neve potrà imbiancare le località almeno oltre i 1800 metri –>clicca qui. Domenica l’instabilità continuerà ad aumentare sulla nostra Penisola: la seconda parte del weekend vedrà piogge e neve tornare protagoniste del meteo sull’Italia insieme a temperature nuovamente in calo. […]

