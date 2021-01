METEO – WEEKEND tipicamente invernale in ITALIA lambita dalle correnti russe, le previsioni

Previsioni meteo prossimo weekend

Colpo di coda dell’Inverno dalle prossime ore con temperature in forte calo in tutta Italia e neve fino a quote molto basse su diverse regioni del centro e del sud Italia. Il prossimo weekend sarà pertanto tipicamente invernale con le temperature sotto la media del periodo anche di 5-7°c al sud e sulle regioni centrali adriatiche dove i fiocchi di neve potrebbero arrivare fin sulle coste o in pianura, specialmente nella giornata di domenica 17 Gennaio. Il tutto mentre sulle regioni settentrionali del Paese la situazione meteo si manterrà stabile anche se con clima molto freddo.

Meteo, Italia solo lambita dal Buran verso l’Europa

Correnti gelide dalla Russia iniziano ad invadere gran parte dell’Europa con temperature sotto lo zero e nevicate in pianura. Polonia, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Balcani, Turchia oltre alla Scandinavia entreranno ben presto nella morsa del gelo e della neve con picchi di temperatura fino e oltre i -20°c. L’Italia solo lambita dal gran freddo russo anche se si avvertirà comunque un sensibile crollo delle temperature. Possibili nevicate come accennato poco fa sulle regioni centro-meridionali oltre che sui crinali alpini di confine.

Neve in arrivo fino a quote molto basse nel weekend

Le regioni maggiormente a rischio neve nel corso del prossimo weekend saranno quelle centro-meridionali e soprattutto nella giornata di Domenica quando il freddo dalla Russia avrà raggiunto tutta l’Italia. Il transito congiunto di una modesta circolazione di bassa pressione sul Tirreno favorirà precipitazioni per lo più nevose sulle regioni centro-meridionali del Paese, specialmente su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Molise. Su quest’ultime regioni peninsulari i fiocchi potrebbero raggiungere i 200-400 metri di quota. Neve debole o nevischio non esclusa anche sulle regioni centrali.