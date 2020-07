METEO – WEEKEND tra il CALDO ROVENTE e i violenti TEMPORALI, ecco tutti i dettagli

Temporali solo sull’estremo nordest

In un contesto sinottico che vede l’Italia essere avvolta nella sua stragrande maggioranza dall’Alta pressione di matrice africana, va detto che poco più a nord delle Alpi continuano a scorrere correnti più fresche e umide di origine atlantica responsabili ancora di qualche disturbo temporalesco anche sulla nostra Penisola. In particolare, temporali isolati o a carattere sparso e talvolta intensi stanno interessando le zone più nordorientali del Paese, dove è valida per oggi anche un’allerta meteo diramata nella giornata di ieri dal Dipartimento di Protezione Civile. Le temperature risultano comunque abbastanza alte, in calo laddove il maltempo colpisce più direttamente.

Ancora caldo nei prossimi giorni

Se già da oggi accusate del disagio a sopportare l’ondata di calore in atto sull’Italia, non arrivano buone notizie dai principali centri di calcolo, secondo i quali i prossimi 3 giorni saranno più caldi di quello odierno. La giornata più calda più precisamente sarà quella di venerdì 31 luglio, quando le colonnine di mercurio in alcune zone del Paese e in particolare nelle pianure interne del Lazio, dell’Umbria, del foggiano e della Sardegna potranno raggiungere e superare i +40°C, con picchi fino a +41/+42°C. Altre zone del Paese avranno a che fare con valori fino a +40°C come il materano e localmente le pianure interne di Sicilia e Calabria.

Nel weekend arrivano alcune novità

Le ultime emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo indicano un possibile ricambio d’aria in arrivo a partire dal prossimo fine settimana. In particolare il weekend si può distinguere in due fasi, una relativa alla giornata di sabato 1° agosto e l’altra alla giornata di domenica 2, come vedremo nei successivi paragrafi. Questo perché l’Anticiclone inizierà a mostrare i primi segnali di cedimento nei confronti di un nuovo tentativo di affondo di matrice atlantica che si completerà solo agli inizi della prossima settimana, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Andiamo dunque a vedere il dettaglio previsionale per il prossimo fine settimana.