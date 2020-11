METEO – WEEKEND tra rischio NUBIFRAGI e il ritorno della NEVE in Appennino, ecco i dettagli

Anticiclone temporaneamente sull’Italia dopo il maltempo dei passati giorni

L’Anticiclone di matrice afroazzorriana è tornato a porre i suoi effetti evidenti sull’Italia nella giornata odierna, dopo che un fronte di maltempo anche particolarmente intenso ha investito da nord a sud la nostra Penisola, recando anche qualche danno sulle regioni meridionali a causa di locali e persistenti nubifragi tra ieri e avantieri. Oggi il tempo è risultato fin qui generalmente stabile, anche se nelle prossime ore qualche disturbo potrebbe interessare l’estremo nord con rovesci e neve al di sopra dei 1300/1400 metri.

Perturbazione in arrivo per domani

Nella giornata di domani venerdì 20 novembre le condizioni meteo tenderanno nuovamente a peggiorare a causa di un affondo perturbato di natura nordatlantica, che innescherà una ciclogenesi all’interno del Mediterraneo centrale in rapida discesa verso sud. Ciò determinerà un’ondata di generale maltempo sulle regioni centro-meridionali, mentre quelle settentrionali rimarranno prevalentemente in ombra dalle precipitazioni, con temperature comunque in calo a causa dell’afflusso di correnti più fredde provenienti da latitudini più settentrionali.

Weekend di maltempo soprattutto al sud

Il maltempo continuerà ad interessare le regioni centrali almeno fino alla prima parte di giornata di sabato 21 novembre, quando il minimo depressionario scivolerà velocemente via verso sud in direzione della Sicilia. Nevicate a tratti anche intense sull’Appennino abruzzese al di sopra degli 800/900 metri nel momento migliore, con temperature in generale calo su tutto lo stivale. Possibili nubifragi potrebbero riguardare joniche della nostra Penisola, stando ai principali centri di calcolo.