METEO – WEEKEND verso una ripresa del TEMPO, via via più STABILE

Prima parte di un Ottobre “disatteso”

Sebbene alcune proiezioni mensili mostrassero un andamento abbastanza siccitoso e caldo per l’Ottobre corrente, abbiamo potuto constatare una piovosità piuttosto marcata e temperature decisamente contenute, anche più basse rispetto alle medie mensili. Il periodo che abbiamo appena passato è stato testimone di ben 6 perturbazioni sull’Italia, con piogge che non hanno risparmiato alcuna zona. Dopo una brevissima pausa, con oggi torneremo nel pieno del maltempo a causa dell’arrivo di un minimo depressionario in genesi sul Golfo Ligure. Quest’ultimo raggiungerà valori pressori intorno ai 1000 hPa, dando adito a piogge, temporali autorigeneranti e nevicate al nord Italia e sull’Appennino. Le precipitazioni risulteranno piuttosto abbondanti sulle regioni Tirreniche e potranno raggiungere quantitativi significativi entro metà giornata di domani, Giovedì 15 Ottobre. Con questo peggioramento le temperature continueranno ad essere ancora basse per il periodo, ma entriamo nel dettaglio di questo focus meteo!

Assaggio invernale con temperature relativamente “fredde”

Il freddo nei giorni scorsi ha permesso alla neve di cadere fin sulla collina al nord Italia: in particolar modo sulle zone del nord-est dove sul tratto di confine del Friuli Venezia Giulia, la neve si è posata dai 600 metri di quota. In questa occasione le temperature risulteranno leggermente più alte, con neve in calo fin sui 1100 metri al nord (Trentino Alto Adige e Alpi Carniche), fino a 1400 metri sull’Appennino Tosco Emiliano ed in graduale calo sull’Appennino centrale, raggiungendo i 1500-1600 metri di quota. Calo termico specialmente fra domani e dopodomani, con valori minimi che si abbasseranno in maniera diffusa sotto i 10°C al nord; al centro e al sud le temperature minime oscilleranno tra i 7 ed i 16°C anche sulle coste, grazie al contributo di aria più fresca. Il weekend il tempo dovrebbe migliorare, specialmente nella seconda parte con cieli più sereni su tutto il territorio.

Situazione prevista per il weekend

Nella giornata di Sabato ci troveremo in compagnia di nuvolosità irregolare ed ancora qualche piovasco sparso sulle regioni centrali; le condizioni meteo miglioreranno in serata ed in nottata ad eccezione di qualche locale precipitazione sul meridione. Migliora il tempo al nord nella giornata di Domenica 18, con ampi spazi di sereno. Al centro e al sud permane ancora la nuvolosità, con pioviggini diffuse ma di poca rilevanza. Non sono previste grosse variazioni per il termine della giornata. Con il termine della settimana il mese di Ottobre si avvia alla conclusione con una terza decade che potrebbe risultare più mite.