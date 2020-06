METEO – ALLUVIONI LAMPO in YEMEN provocano FIUMI IN PIENA DI ACQUA E FANGO: almeno 5 morti ed evacuazioni

Fenomeni intensi colpiscono lo Yemen

L’Italia nella giornata odierna, a parte gli ultimi fenomeni all’estremo sud e qualche acquazzone sulle Alpi, sperimenterà un temporaneo miglioramento del tempo, in attesa di una nuova perturbazione pronta a colpire la penisola da domani. Nelle ultime ore sono state duramente colpite molte regioni, come ad esempio la Toscana, Lazio, Campania, dove non sono mancate piogge intense e grandinate. Inoltre, nel tardo pomeriggio di ieri sempre in Toscana, nel grossetano, si è verificata anche una tromba d’aria. Il tempo, come detto potrebbe restare instabile per buona parte della prima metà di giugno. Tralasciamo adesso l’Italia e allarghiamo lo sguardo a quello che sta accadendo nel mondo. Piogge alluvionali si stanno abbattendo sullo Yemen, dove la situazione resta critica e purtroppo si contano anche delle vittime.

Alluvioni lampo nelle Yemen meridionale

Come detto, particolarmente colpito in queste ore è lo Yemen, soprattutto il settore meridionale, dove forti piogge e inondazioni improvvise hanno provocato almeno la morte di 5 persone e le evacuazioni di centinaia di famiglie. Come riportato da alertageo.org, numerosi sono stati i danni e molti villaggi sono rimasti isolati. Le forti piogge che sono iniziate mercoledì nella provincia meridionale di Hadramout, nello Yemen, hanno causato inondazioni improvvise e causato gravi danni soprattutto ad alcune fattorie e all’agricoltura. Amen Barezaeg, un funzionario del governo locale, ha detto ad Arab News che il suo team ha documentato lo sfollamento di 450 famiglie nel solo distretto di Mayfa Hajer e la situazione tuttora resta critica. Le 5 vittime erano dei pastori, che sono stati sorpresi dalle inondazioni improvvise. Sulla zona il tempo è previsto in miglioramento per questo fine settimana.

Situazione meteo in Italia

Torniamo adesso nel nostro Paese dove la situazione meteo volge verso un temporaneo miglioramento dopo le violente piogge delle ultime ore. Diversi i nubifragi che si sono abbattuti sull’Italia nel corso delle ultime 48 ore, anche piuttosto intensi e accompagnati da grandinate, come ad esempio accaduto in Piemonte. Chicchi che in alcune zone hanno raggiunto dimensioni maggiori di noci e hanno creato problemi principalmente ad automobilisti e agricoltura. Nel corso delle prossime ore atteso un miglioramento delle condizioni meteo soprattutto al centro, mentre ultimi fenomeni si attarderanno all’estremo sud. Le temperature torneranno ad aumentare e risulteranno gradevoli per questo fine settimana, anche un po’ calde domani al meridione. La pausa sarà di breve durata in quanto già domani piogge e temporali torneranno a colpire nord e zone interne del centro.