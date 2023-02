Million Day e Million Day Extra oggi, martedì 7 febbraio 2023: doppia estrazione vincente

Come tutti i giorni avviene, anche oggi, martedì 7 febbraio 2023 seguiremo in diretta l’estrazione vincente Million Day e l’estrazione vincente Million Day Extra. Il tutto condensato in un paio di minuti a partire dalle ore 20:30. Inoltre, le previsioni meteo Italia per mercoledì 8 febbraio 2023.

Per giocare basta 1 euro e si possono scegliere 5 numeri sui 55 disponibili. L’extra è una possibilità in più per rimettere in gioco gli stessi numeri giocati al costo di un ulteriore euro. Si vince 1 milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti Million Day, ma si vince anche con 4 numeri (1.000 €), con 3 numeri (50 €), infine con 2 numeri (2 €).

Fino ad oggi ci sono stati 239 vincite da 1 milione di euro, le ultime due risalgono all’estrazione Million Day del 31 gennaio 2023. Le vincite sono state realizzate a Gorgonzola e a Milano.

Numeri vincenti:

Numeri vincenti extra:

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni in Romagna con neve a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata deboli nevicate sull’Emilia Romagna e sulle Alpi centro-occidentali fino a quote di pianura, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino locali fenomeni su Marche e Abruzzo con neve a bassa quota, asciutto altrove con cieli sereni. Al pomeriggio ancora fenomeni sul versante adriatico con neve a oltre i 200 metri, più asciutto sui settori tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle regioni adriatiche con neve a bassa quota, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni, con precipitazioni sulle Isole Maggiori e sulle regioni adriatiche con neve anche a quote basse. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto su Molise, Calabria e Sicilia con neve a quote collinari. In serata insiste il maltempo tra Calabria e Sicilia con neve oltre i 400-800 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.