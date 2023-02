Million Day, estrazione di oggi, sabato 18 febbraio 2023: numeri vincenti

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sula Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con molte nuvole ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nubi basse tra Liguria, Pianura Padana e Triveneto. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità insistente sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole sul versante tirrenico. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse sulle regioni tirreniche e cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.