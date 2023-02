Million Day estrazione oggi, martedì 21 febbraio 2023: numeri vincenti alle ore 20.30

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo deboli fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1800 metri. In serata peggiora al Nord-Ovest con piogge e acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1700-1800 metri, asciutto altrove con molta nuvolosità. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità bassa diffusa, maggiori aperture in Appennino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità. Piogge in arrivo nella notte sulla Toscana. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ma con disturbi da nuvolosità bassa specie su Molise, Puglia e Basilicata, maggiori aperture altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità bassa specie sulle regioni adriatiche, nuvolosità in transito sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi