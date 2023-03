Million Day oggi 16 marzo 2023: estrazione numeri vincenti di giovedì

Al Nord: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con locale nuvolosità in transito e ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alta in transito. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con locali addensamenti sul Lazio e ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità in transito e ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alta in transito. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.