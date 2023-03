Million Day oggi 2 marzo 2023: estrazione numeri vincenti

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati, deboli precipitazioni solo sulla Romagna. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e nuvolosità irregolare su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo asciutto ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge su Marche e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse e neve sui rilievi oltre i 1100-1200 metri. In serata tempo in generale miglioramento salvo residue piogge sull’Abruzzo. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, anche intensi sulla Sicilia. Neve oltre i 1100-1400 metri. In serata ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sulle regioni Peninsulari, neve sui rilievi oltre i 1100 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.