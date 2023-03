Million Day oggi 6 marzo 2023: estrazione numeri vincenti

Al Nord: Al mattino deboli piogge sparse su Triveneto e Liguria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio molte nuvole in transito su tutti i settori ma con locali piogge solo sul Friuli Venezia-Giulia. In serata fenomeni possibili su Alpi, Liguria e Triveneto. Neve oltre i 900-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione ma con maggiori addesanementi in transito sulle regioni tirreniche. In serata deboli precipitazioni in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità in transito e schiarite. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse in arrivo sulla Sardegna, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.