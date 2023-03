Million Day oggi 7 marzo 2023: estrazione numeri vincenti

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con precipitazioni su Liguria e Alpi centro-occidentali e neve fino a quote medie. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata ancora piogge tra Liguria e Alpi occidentali, con neve oltre i 1500-2000 metri, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito con piogge soprattutto tra Toscana e Lazio e neve in Appennino fino a quote medie. Al pomeriggio locali fenomeni sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata ancora molta nuvolosità in transito, specie sul versante tirrenico, ma con tempo per lo più asciutto. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito con piogge tra Campania e Calabria, asciutto altrove con maggiori aperture su Sardegna e settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutte le regioni ma ancora con molta nuvolosità, poco nuvoloso sui settori adriatici. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.