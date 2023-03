Million Day oggi 8 marzo 2023: estrazione numeri vincenti

Million Day oggi, estrazione di mercoledì 8 marzo 2023: numeri vincenti

Eccoci giunti per un nuovo appuntamento con la lotteria quotidiana Million Day. Due milionari in soli 4 giorni! Dopo la vincita di venerdì 3 marzo a Sant’Elpidio (FM), anche Lunedì 6 marzo, si è realizzata una vincita da 1.000.000€, questa volta a Comacchio in provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna grazie ad una giocata singola da 1€ al MillionDay.

Oggi, mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 20:30 scopriremo in diretta le estrazioni Million Day e Million Day Extra. Le due combinazioni vincenti saranno estratte una dopo l’altra nel giro di un minuto. Su questa pagina saranno disponibili immediatamente i numeri vincenti. In questo articolo potete visionare le previsioni meteo Italia per la giornata di giovedì 9 marzo 2023.

Million Day estrazione di oggi, mercoledì 8 marzo 2023

Numeri vincenti:

Numeri vincenti extra:

Giocare al Million Day e i premi

Per giocare basta 1 euro e si possono scegliere 5 numeri sui 55 disponibili. L’extra è una possibilità in più per rimettere in gioco gli stessi numeri giocati al costo di un ulteriore euro. Si vince 1 milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti Million Day, ma si vince anche con 4 numeri (1.000 €), con 3 numeri (50 €), infine con 2 numeri (2 €).

