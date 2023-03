Million Day oggi, lunedì 20 marzo 2023: estrazione numeri vincenti in diretta

Al Nord: Al mattino foschie o nubi basse su pianure e coste ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità in transito al Nord-Ovest ma con tempo asciutto e ampie schiarite al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori adriatici con locali piogge sull’Abruzzo, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, isolate piogge sull’Appennino centrale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile sulle regioni Peninsulari con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.