Million Day oggi, venerdì 24 marzo 2023: estrazione numeri vincenti in diretta

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse e temporali al Nord-Est e neve lungo l’arco alpino oltre i 1300-1700 metri, più asciutto al Nord-Ovest ed Emilia Romagna con ampie schiarite. Al pomeriggio residui fenomeni sul Triveneto con neve a quote medio-alte, per lo più soleggiato altrove. In serata condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Liguria e Triveneto. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto ma con foschie e nubi basse sul versante tirrenico e prevalenza di cieli sereni altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità sul versante tirrenico e ampie schiarite altrove. Temperature minime in lieve rialzo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, addensamenti da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura in transito e nubi basse sui settori tirrenici. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.