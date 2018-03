Nevica in queste ore sulle Alpi. Piemonte e Valle d’ Aosta al mattino, a seguire precipitazioni abbondanti anche su Lombardia e Triveneto.

NEVE ALPI: accumuli freschi fino a 50 centimetri nella giornata odierna – 15 Marzo 2018 – Nonostante la primavera sia ormai iniziata secondo il calendario meteorologico, cade la neve su tutte le Alpi in queste ore a causa dell’ arrivo di una vasta e intensa perturbazione atlantica –>guarda qui, la quale genera condizioni di maltempo su tutte le regioni. Neve Alpi in queste ore sui settori occidentali, imbiancate tutte le località oltre i 1000-1200 metri del Piemonte e della Valle d’ Aosta. Nelle prossime ore attese nevicate su tutto l’ arco alpino con accumuli abbondanti non solo sui settori occidentali ma anche su quelli centro-orientali. La neve dunque cadrà in maniera copiosa anche in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e sulla Carnia. Previsti fino e localmente oltre 50 centimetri di manto nevoso oltre i 1200-1400 metri. L’inverno sembra non intenzionato a mollare la presa anche sull’ Italia con la neve abbondante in queste ore sulle Alpi e nei prossimi giorni anche in Appennino e a quote piuttosto basse. […]