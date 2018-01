Nuova perturbazione tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio, con la neve che tornerà a cadere sulle Alpi e fino a bassa quota sul Friuli.

Neve a bassa quota sul Friuli: domani, 15 gennaio, torna a nevicare sulle Alpi e al Nord Est – 14 gennaio 2018 – Un susseguirsi di perturbazioni più o meno intense e rapide stanno caratterizzando questo inizio del 2018 e nei prossimi giorni la situazione meteo non è destinata a cambiare –>guarda qui. La settimana si aprirà ancora con tempo instabile e temperature in leggero aumento soprattutto al Centro Sud, mentre al Nord Italia il freddo continuerà ad essere protagonista: le temperature sotto le medie, unite all’arrivo di una nuova perturbazione atlantica tra domani, lunedì 15, e dopo domani, martedì 16 gennaio, saranno le responsabili del ritorno della neve non solo sulle Alpi ma anche a bassa quota. Le zone interessate dalla neve saranno soprattutto quelle di Nord Est, con le nevicate che si potranno spingere fino al piano specie sul Friuli –>clicca qui. Non solo, perché qualche fiocco di neve potrebbe cadere a bassa quota anche sul basso Piemonte. Sulle Alpi poi la neve cadrà fino al fondovalle da Ovest verso Est prima di un generale miglioramento del meteo a partire da mercoledì 17 gennaio. […]

NON SEI ANCORA ISCRITTO AL NOSTRO CANALE YOUTUBE? CLICCA QUI PER NON PERDERTI NESSUN NUOVO VIDEO!