Neve a quote sempre più basse su tutta Italia, con un possibile interessamento anche di Roma a partire da questa notte.

NEVE a bassissima quota su tutta ITALIA: fiocchi attesi fino su ROMA nelle prossime ore – 25 febbraio 2018 – Come da previsione, si inzia a sentire il freddo di cui tanto si è parlato in questi giorni: il Buran, il gelido vento siberiano che in questi giorni è dilagato sull’Europa, ha raggiunto anche l’Italia, con le temperature che hanno iniziato a precipitare a partire dalle regioni settentrionali –>guarda qui. Attenzione però che non si tratterà solamente di freddo, perché già questa mattina hanno fatto la loro comparsa i primi fiocchi di neve fino in Pianura Padana. Nelle prossime ore però, con il freddo che s spingerà verso il Centro Sud, la neve guadagnerà sempre più spazio sull’Italia, cadendo man mano più in basso fino a raggiungere localmente le coste. Dopo un primo interessamento del Nord infatti, l’aria fredda che affluisce dalla porta della Bora interesserà anche Toscana, Umbria e Marche dove tra il pomeriggio e la sera la quota neve potrà scendere fin quasi al piano o a tratti sulle coste adriatiche–>clicca qui. Sul Lazio la quota neve è attesa in calo ad iniziare dai settori settentrionali dalla serata con fiocchi anche qui prossimi alla pianura. Roma, stando alle ultime uscite dei modelli, potrebbe vedere la neve tra questa notte e domani mattina: non si escludono anche accumuli di qualche centimetro. […]

