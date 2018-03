Neve fino in pianura al Nord Italia già domani, lunedì 19 marzo, ma la primavera inizierà con condizioni meteo invernali sulla nostra Penisola.

NEVE all’inizio della primavera: condizioni meteo invernali la prossima settimana – 18 marzo 2018 – Abbiamo diffusamente parlato di come la prossima settimana sarà caratterizzata da un clima più invernale che primaverile, con aria fredda in discesa direttamente dalla Russia che farà diminuire le temperature ma che porterà soprattutto la neve fino a bassa quota. Complice una vasta area di alta pressione che si è instaurata sulla Scandinavia –>guarda qui, aria di origine artico continentale si riverserà soprattutto sull’Europa centrale e sulle Isole Britanniche ma anche l’Italia sarà coinvolta da tale fase invernale. Nonostante non si possano fare ancora previsioni meteo dettagliate per tutta la prossima settimana, già domani grazie all’aria fredda e ad un minimo che si sta formando sul Tirreno, la neve potrà tornare a cadere fin sulle pianure del Nord Italia –>clicca qui. A seguire, sarà soprattutto il Centro Sud a dover fare i conti con la neve che potrebbe arrivare fino a bassa quota ma per ulteriori aggiornamenti bisognerà attendere i prossimi run dei modelli. […]

