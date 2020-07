NUBIFRAGIO MILANO – Esplosione di GRANDINATE e VIOLENTI temporali su provincia e città, AGGIORNAMENTI LIVE

METEO : valori pluviometrici che stanno raggiungendo picchi elevati nel milanese, la situazione aggiornata

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Il transito di un fronte freddo in quota favorirà tempo generalmente instabile e perturbato su buona parte delle regioni centro-settentrionali nelle prossime ore, con fenomeni da sparsi a diffusi localmente anche di forte intensità. Particolare attenzione questa mattina ai settori padani e nel pomeriggio a quelli adriatici con possibilità di grandinate o fenomeni estremi. Situazione in netto miglioramento già con l’arrivo del week end con schiarite via via più ampie e nuovo aumento delle temperature. Per la prossima settimana invece sembrerebbe essere confermata quella che si profilerà come l’ondata calda più intensa della stagione estiva con l’anticiclone africano in piena spinta. Andiamo però a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta nella giornata odierna oltre che un rapido aggiornamento sugli accumuli aggiornati intorno alla città di Milano, mentre una finestra sulle previsioni del medio-lungo periodo la potrete trovare nella pagina successiva dell’editoriale.

FOCUS MALTEMPO IN ATTO SULLA LOMBARDIA: attenzione ai nubifragi nelle prossime ore, rate orari molto elevati su diverse località

Gli ultimi scatti del radar meteorologico mostrano chiaramente come intorno alla città di Milano le precipitazioni si stiano facendo molto intense: i rate orari segnalano valori anche superiori ai 250 mm/hr, segno inequivocabile della presenza di nubifragi su alcuni settori. Piogge molto intense hanno interessato anche l’alta bergamasca nelle ore notturne con oltre 80/90 millimetri caduti nel giro di poche ore. La cella temporalesca ha comunque avuto origine a ridosso dei rilievi prealpini: gli accumuli totali segnalati dalle stazioni di rilevamento poste sulle Alpi non superano infatti valori di 5/10 mm su diverse località. Nelle prossime ore il fronte tenderà ad interessare direttamente anche il centro storico del capoluogo lombardo, ove non escludiamo la possibilità di allagamenti lampo su alcuni punti della città. Nelle prossime ore tenderemo a fornirvi ulteriori aggiornamenti mediante il nostro sito web e la nostra pagina Facebook con foto e notizie in tempo reale su quanto sta accadendo su questi settori della Lombardia.

METEO OGGI venerdì 24 luglio 2020, le previsioni meteo per le prossime ore: quali saranno le regioni più colpite?

La giornata di oggi vedrà dunque condizioni di maltempo a tratti severo su buona parte della nostra Penisola. Come mostra l’attuale animazione satellitare infatti una cella temporalesca di vaste dimensioni sta colpendo la medio-alta Lombardia oltre che l’Alto Adige. Si segnalano ingenti danni e violente grandinate ad essa associati. Per quanto riguarda le prossime ore, un vero e proprio fronte molto esteso andrà a posizionarsi su praticamente tutte le regioni settentrionali per poi muoversi rapidamente verso sud. Al pomeriggio infatti le regioni maggiormente colpite risulteranno Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, così come le zone interne di Umbria e Toscana. Nel corso delle ore serali e notturne è atteso un primo generale miglioramento su buona parte della Penisola, ma con fenomeni ancora presenti lungo la costa adriatica centro-settentrionale e al Nord Est, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Più asciutto altrove con cieli via via sempre più sgombri da nubi. La ventilazione subirà una graduale intensificazione dai quadranti nord orientali, mentre le temperature tenderanno progressivamente ad abbassarsi specialmente nei valori massimi.