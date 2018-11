Peggioramento al centro Italia: raffica di temporali in arrivo su molte regioni

Temperature minime in rialzo e massime in calo

La perturbazione richiamerà venti più miti generalmente meridionali o sud-occidentali che faranno aumentare le temperature, in modo particolare quelle minime. Non si toccheranno più (almeno per il momento) temperature troppo basse e attorno allo 0, come accaduto questa mattina in molte zone interne e vallate del centro Italia. Nel corso della giornata di domani e ancor più sabato, le temperature massime potrebbero tornare a perdere qualche grado, soprattutto dove agiranno le precipitazioni più intense, ma il clima non sarà freddo.

Sabato piovoso al centro ma in miglioramento

Al centro Italia la giornata di sabato partirà sotto piogge e locali temporali, ancora più probabili sul Lazio ma possibili un po’ su tutte le regioni. Nel corso del giorno tendenza a schiarite su Toscana, Umbria, nord delle Marche ed entro sera miglioramento generalizzato. Per tutti i dettagli seguite come sempre le previsioni sul nostro sito e non perdete i prossimi fondamentali aggiornamenti.