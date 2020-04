PREVISIONI METEO – Alta pressione poco efficace, locali PIOGGE nelle PROSSIME ORE

Meteo stabile sull’Italia, ma non mancano le nubi

Sull’Italia e bacino del Mediterraneo centrale è presente un promontorio anticiclonico, alimentato da masse d’aria piuttosto calde in risalita direttamente dall’entroterra africano; i cieli, tuttavia, non si presentano ovunque soleggiati, a causa di lievi infiltrazioni umide in risalita sul bordo occidentale del campo altopressorio. Nuvolosità irregolare, con locali piogge nel corso del mattino, interessa la Sardegna; cieli molto nuvolosi fino a coperti lungo le coste e settori occidentali della Toscana e la Liguria di Levante, per la presenza di nubi basse generate dagli elevati tassi d’umidità nei bassi strati e da condizioni di subsidenza in accentuazione. Cieli poco o parzialmente nuvolosi nel Lazio, mentre prevalgono le schiarite sul medio-basso adriatico e settori ionici. Temperature decisamente calde per il periodo, con valori attuali superiori ai +20°C su molte località.

Previsioni meteo prossime ore: locali piogge in arrivo sulle Regioni centrali

Meteo – Il tempo si manterrà mediamente stabile anche nelle prossime ore e durante la giornata di Domenica su gran parte della Penisola; non mancheranno, tuttavia, nubi di passaggio specie sulle Regioni centrali e la Sardegna, raggiunte da un debole impulso umido da Ovest. Locali piogge potranno interessare nella prossima notte il Lazio e l’Abruzzo, mentre tempo più asciutto si osserverà sul resto d’Italia. Domani piogge o pioviggini inizialmente di passaggio sulla Sardegna, in graduale estensione alle regioni centrali tra la sera e la notte, saranno il preludio di un deciso e diffuso peggioramento delle condizioni meteo, atteso per la giornata di Lunedì. Nonostante il transito di nubi a limitare parzialmente il soleggiamento, le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente nelle prossime ore, portandosi localmente fino a +25°C.

Ciclogenesi in arrivo Lunedì: piogge diffuse sull’Italia

Mentre le uniche precipitazioni nel corso del weekend risulteranno piuttosto deboli e confinate a Sardegna ed occasionalmente al Lazio, nella prossima notte, le condizioni meteo sono attese in deciso peggioramento nella giornata di Lunedì 20 Aprile su tutte le Regioni. Una ciclogenesi in arrivo dalla Spagna, infatti, determinerà piogge diffuse e locali temporali su gran parte dell’Italia, provocando anche un rinforzo della ventilazione su tutti i settori. I fenomeni potranno risultare localmente abbondanti, in particolare a ridosso delle aree esposte al flusso umido Sud-Orientale. Le temperature, inevitabilmente subiranno una generale flessione, specie al Centro-Nord. Attualmente le uniche aree che potrebbero rimanere ai margini del peggioramento sono quelle del Triveneto, dove i fenomeni risulteranno pressoché assenti al più con accumuli decisamente irrisori.