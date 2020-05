PREVISIONI METEO – ANTICICLONE KO, saranno ancora PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA, ecco quando e dove

L’Italia respira dalla siccità dalla quale era interessata

Negli ultimi giorni la nostra Penisola sta nuovamente tornando a respirare dopo il periodo di prolungata siccità dalla quale proveniva. Un ritorno al respiro che non indica però assolutamente la fine della grave situazione in cui versano soprattutto le regioni centro-meridionali, dove gli accumuli pluviometrici dall’inizio dell’anno rimangono comunque molto bassi rispetto a quanto si dovrebbe registrare arrivati ormai alle porte dell’estate. All’inizio del mese di maggio avevamo infatti condotto un’analisi riguardo proprio gli accumuli pluviometrici che si erano registrati fino a quel momento nelle principali città d’Italia, che ritrovate in un apposito editoriale.

Ieri disagi al centro-sud a causa del maltempo

Colpire duramente e in maniera intensa, questo è il trend degli ultimi anni in Italia condotto dal maltempo. Nella giornata di ieri infatti un fronte perturbato ha attraversato la nostra Penisola da nord a sud, interessando prima le regioni nordorientali attraverso violente piogge e temporali, che hanno interessato persino la città di Venezia e successivamente ed entro il pomeriggio, tutto il resto del Paese. Il maltempo ha però colpito in maniera intensa sicuramente il Lazio, dove oltre ad essersi riscontrati vari allagamenti nelle aree est della Capitale a causa dei nubifragi, si sono segnalate anche molteplici trombe d’aria lungo il litorale romano.

Anche oggi giornata di maltempo, ma meno diffuso

Anche la giornata di oggi sabato 30 maggio risulta essere una giornata interamente destinata al maltempo, seppur in forma meno diffusa rispetto a quanto riscontrato ieri. Inoltre, le regioni settentrionali sembrerebbero generalmente al riparo dalle correnti instabili, con condizioni meteo di maggior stabilità rispetto alla giornata di ieri. Al centro-sud invece, le piogge appaiono distribuite in maniera sparsa, ma estremamente localizzata, con piogge e acquazzoni che interessano svariati settori tra cui anche e soprattutto le aree orientali della Capitale ancora una volta. Si registra anche qualche temporale nelle zone interne del sud Italia, ma senza particolari criticità.