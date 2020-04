PREVISIONI METEO – CALDO e SOLE sull’ITALIA, ma è in arrivo una debole PERTURBAZIONE

Meteo Italia con sole su tutte le Regioni e temperature oltre i +20°C Previsioni meteo – Prosegue sull’Italia una fase con tempo stabile e soleggiato su tutte le Regioni, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1021 hPa. Attualmente i cieli si presentano sereni da Nord a Sud, salvo innocue velature tra la bassa Calabria e la Sicilia orientale. Le temperature, complice l’elevato soleggiamento, risultando decisamente calde per il periodo; attualmente si registrano +27°C a Ferrara, +26°C a Treviso, +25°C a Milano, +24°C a Torino, Perugia ed Arezzo, mentre in Sicilia non si va oltre i +20°C di Catania. Tali valori risultano al di sopra delle medie del periodo anche di 7-9°C, specialmente per la Pianura Padana. Il bel tempo proseguirà anche nella giornata di Pasqua, con le temperature che supereranno ancora i +20°C su molte località. Debole perturbazione in arrivo la prossima settimana Con l’inizio della prossima settimana si osserverà un momentaneo calo del campo barico, favorendo l’ingresso di una debole perturbazione oceanica. La nuvolosità medio-alta tenderà ad aumentare fin dalla giornata di Pasquetta, seppur con scarsi fenomeni e per lo più relegati a Liguria, Sardegna ed alta Toscana; solo a fine giornata, qualche debole pioggia o pioviggine potrà raggiungere anche l’Umbria ed il Lazio. Il fronte perturbato, collegato ad una saccatura artica in transito sui Balcani, tenderà a scivolare durante la giornata di Martedì al Centro-Sud Peninsulare, e sarà accompagnato da un momentaneo calo delle temperature. I fenomeni risulteranno piuttosto deboli ed a carattere irregolare, tendendo ad un rapido miglioramento già entro la fine del giorno. Breve parentesi instabile, a seguire torna l’anticiclone Il passaggio della debole perturbazione ad inizio della prossima settimana, sarà solo una breve parentesi instabile; già da Giovedì, infatti, l’anticiclone tornerà ad espandersi sul Mediterraneo centrale riportando condizioni meteo diffusamente stabili ed un deciso nuovo aumento delle temperature. Il campo altopressorio verrà inoltre alimentato da masse d’aria decisamente calde, in risalita direttamente dall’entroterra Africano, favorendo una nuova fase calda sull’Italia; le temperature si riporteranno velocemente al di sopra dei +20°C, ma saranno possibili nuovamente punte massime oltre i +25°C al Nord, Sardegna e centrali tirreniche. Le piogge, purtroppo, continueranno a latitare sull’Italia, prolungando una fase siccitosa che va ormai avanti dallo scorso Inverno.

Temperature massime dalla prossima settimana oltre i +25°C Come anticipato nella pagina precedente, la prossima settimana è in arrivo una nuova fase anticiclonica e con temperature decisamente calde per il periodo. Infatti, se le proiezioni modellistiche verranno confermate anche nei prossimi giorni, sull’Italia si potrebbe registrare la prima ondata di caldo primaverile. A partire dalla giornata di Giovedì 16 Aprile le temperature torneranno diffusamente a superare la soglia dei +20°C, mentre un deciso incremento potrebbe registrarsi durante il prossimo fine settimana quando le colonnine di mercurio raggiungeranno in diverse località i +25°C. Non sono esclusi i primi +30°C di stagione sulla Sardegna. Trattandosi di una proiezione a medio-lungo termine, tuttavia, andrà monitorata anche nei prossimi giorni; tuttavia, la fase stabile ed asciutta potrebbe ancora proseguire su tutta l’Italia.

Fase stabile e calda sull’Italia, ma nel resto del mondo i fenomeni sono estremi Vi abbiamo parlato del tempo stabile e caldo che interessa ed interesserà l’Italia nei prossimi giorni, fatta eccezione per il transito di una debole perturbazione oceanica, ma non ovunque il tempo risulta stabile. In altre parti del globo, infatti, si registrano eventi meteo a tratti estremi; nei giorni scorsi vi abbiamo documentato il passaggio del ciclone tropicale Harold nel Pacifico meridionale, poi di alcuni tornado che hanno determinato danni e feriti nell’Arkansas. Notizia di oggi, invece, è stata la violenta grandinata che ha interessato la città di Xalapa, nel Messico meridionale.