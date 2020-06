PREVISIONI METEO – CALDO ed AFA in FORTE AUMENTO, in arrivo picchi di oltre +35°C!

Previsioni Meteo: Temporali imminenti su parte del nord

Previsioni Meteo – Buon pomeriggio a tutti i lettori e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano! Dopo una mattinata trascorsa stabile su tutte le regioni, in questo inizio di seconda parte di giornata si registra un graduale peggioramento del tempo su alcuni settori. Come vi avevano anticipato nell’editoriale del mattino, infiltrazioni umide in quota stanno favorendo lo sviluppo di acquazzoni e temporali già particolarmente attivi sull’Arco Alpino occidentale. Temporali che nelle prossime ore tenderanno a raggiungere anche le pianure del Piemonte, coinvolgendo anche la città di Torino. Fenomeni che tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera non risparmieranno anche le Alpi e Prealpi centro-orientali, ed a carattere più localizzato anche l’Appennino centrale.

Previsioni Meteo estive per i prossimi giorni, caldo in deciso aumento

Previsioni Meteo – L’instabilità che caratterizzerà in alcuni frangenti parte dei settori a nord del Po e l’Arco Alpino è piuttosto normale durante la bella stagione; la stagione estiva, infatti, sembra ormai aver preso il via sull’Italia, con temperature oltre i +30°C su molte località e tempo stabile su gran parte delle regioni. Attualmente si registrano già valori termici superiori le medie del periodo, con punte di +32/+33°C sull’Emilia Romagna, il Lazio e le zone interne di Toscana, Sardegna e Puglia. Tuttavia nel corso dei prossimi giorni è atteso un ulteriore aumento delle temperature, con valori fino ai +35°C. Vediamo con maggior dettaglio nel prossimo paragrafo le dinamiche meteorologiche dell’immediato futuro.

Caldo in arrivo con massime fino a +35°C

Le temperature attuali risultano su molte regioni già al di sopra delle medie decadali, anche di 3/5°C, ma sarà nel corso della prossima settimana che si assisterà ad un ulteriore aumento dei valori massimi. L’ITCZ, ovvero il fronte di convergenza degli alisei africani, nel corso dell’ultima settimana ha subito un deciso avanzamento verso nord, favorendo la risalita di latitudine delle calde masse d’aria africane verso il Mediterraneo meridionale. Isoterme di oltre +20°C a 1500 metri in libera atmosfera, sono attese in particolare sulle regioni centro-meridionali a partire dalla giornata di mercoledì; le temperature massime tenderanno quindi ad aumentare ulteriormente portandosi fino a +35°C, con picchi a ridosso dei +40°C possibili sulle zone interne delle due Isole Maggiori. Ondata di caldo in arrivo sull’Italia, ma quanto durerà? vediamo nella prossima pagina!