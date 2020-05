PREVISIONI METEO – CALDO ESTIVO pronto ad invadere l’ITALIA, si supereranno i +30°C in molte località!

Italia tra maltempo ed intensa ondata di caldo estivo

Previsioni Meteo – L’assetto barico che sta prendendo forma in queste ore tra il comparto europeo ed il vicino Atlantico, determinerà condizioni meteo contrapposte in Italia nel corso dei prossimi giorni. Un’area d’alta pressione, infatti, è presente tra l’Islanda e l’Atlantico settentrionale, favorendo l’insediamento di una vasta area ciclonica sull’Europa sudoccidentale. L’Italia, in tal modo verrà interessata dalle umide e piovose correnti oceaniche sulle regioni centro-settentrionali, mentre masse d’aria molto calde tenderanno a più riprese a raggiungere le regioni meridionali e le due Isole Maggiori, portando una probabile intensa ondata di caldo per la fine della prossima settimana.

Caldo intenso atteso per la prossima settimana, si rischiano valori estivi

Previsioni Meteo – Se il maltempo interesserà a più riprese il Nord Italia nel corso dei prossimi giorni, al Sud farà decisamente caldo per il periodo, con valori attesi al di sopra delle medie stagionali. Nella giornata di domani su Sicilia, Sardegna e Calabria tirrenica si supereranno i +25°C, ma con possibili punte anche di +27/+29°C, specie nei settori sottovento alle correnti meridionali. Le temperature si manterranno decisamente calde per il periodo anche ad inizio di settimana, quando anche in Puglia e Basilicata si potrebbero superare i +25°C; il vero incremento, tuttavia, è atteso a partire da giovedì 14 maggio, quando l’avvezione calda potrebbe risultare decisamente intensa anche per la stagione estiva.

Previsioni Meteo: massime oltre i +30°C dal 14 maggio, forte ondata di caldo

Sono giorni che i modelli matematici intravedono la possibilità per un’intensa ondata di caldo sull’Italia a partire dal 14 maggio, ed anche nelle ultimissime emissioni sembrerebbero andare verso questa strada. L’affondo deciso di una saccatura nord atlantica tra Penisola Iberica e Marocco, richiamerebbe masse d’aria molto calde direttamente dell’entroterra africano verso l’Italia. I valori termici potrebbero raggiungere i +25°C a 1500 metri sull’Appennino centro-meridionale e superarli sui rilievi della Sicilia da venerdì 15 maggio; le temperature massime al suolo raggiungeranno i +30°C su molte località della Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Lazio, raggiungendo picchi anche di +35°C sui settori interni del Sud Italia, mentre in Sicilia si potrebbero addirittura superare.