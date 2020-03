PREVISIONI METEO – continui RIBALTONI, prima il FREDDO poi torna la PRIMAVERA ad APRILE?

Irruzione artica in arrivo ad inizio settimana

Previsioni Meteo – Le condizioni atmosferiche permangono decisamente instabili sull’Italia, per la persistenza di una vasta lacuna barica in azione sul Mediterraneo centro-meridionale. Nel corso della prossima settimana, tuttavia, il sopraggiungere di correnti più fredde dal Nord-Est Europa, favoriranno la genesi di una ciclogenesi sul mar Ligure, portando condizioni di maltempo diffuso ed un deciso calo delle temperature. Secondo gli aggiornamenti odierni dei principali modelli matematici, l’aria fredda interesserà nella giornata di Lunedì dapprima il Nordest, per poi estendersi tra Martedì e Mercoledì al medio-basso versante Adriatico. Le due Isole Maggiori ed i settori tirrenici, verranno al momento solo lambiti dall’aria più fredda, ma le condizioni meteo risulteranno improntate verso il ritorno al maltempo.

Aria fredda e neve in calo fino a bassa quota

Il peggioramento del tempo, come anticipato, sarà accompagnato anche da masse d’aria decisamente fredde per il periodo. La neve tra la sera di Lunedì e la notte è attesa scendere fino alle quote di bassa collina del Triveneto e dell’Emilia, con qualche fiocco che potrebbe fare la sua comparsa fino ai fondovalle alpini ed aree pedemontane. Nella giornata di Martedì neve a quote basso collinari anche di Marche, Abruzzo e successivamente di Molise, Campania e Basilicata; non è escluso un parziale interessamento anche dell’Umbria.

Previsioni meteo prima parte di Aprile, possibile ritorno della Primavera!

Dopo la parentesi invernale attesa fino al 3 Aprile, le condizioni meteo potrebbero gradualmente volgere verso una fase più stabile e con temperature in deciso rialzo. Gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, difatti, ipotizzano un collasso dell’area altopressoria sul Nord Atlantico, favorendo la discesa di una vasta saccatura fino le Azzorre, collegata ad una profonda area ciclonica a ridosso dell’Islanda. In tal caso sul Mediterraneo centro-occidentale prenderebbe forma un vasto campo anticiclonico, alimentato da masse d’aria decisamente più miti, in risalita dall’entroterra africano. Sull’Italia, quindi, dopo il 3 Aprile potrebbero tornare condizioni meteo decisamente più stabili, salvo qualche disturbo a ciclo diurno sui settori montuosi, con temperature che si porteranno diffusamente su livelli primaverili. La possibilità a condizioni meteo più stabili è attualmente solo una tendenza, che dovrà essere confermata nei prossimi giorni; data la vivace dinamicità atmosferica attuale, infatti, non si escludono colpo di scena modellistici.