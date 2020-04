PREVISIONI METEO domani 13 aprile 2020, Pasquetta con le prime PIOGGE sull’ITALIA

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone delle Azzorre in elevazione in pieno Atlantico verso nord, fin sull’Islanda, con valori al suolo intorno a 1030 hPa. Saccatura depressionaria in discesa sull’Europa occidentale con un nucleo di aria fredda in quota posizionato nei pressi dell’Irlanda. Promontorio anticiclonico anche sul Mediterraneo centrale con tempo stabile e soleggiato in Italia per la giornata di Pasqua, salvo locali temporali pomeridiani. Vasta circolazione depressionaria colma di aria fredda in discesa sulla Scandinavia e poi verso l’Europa orientale con un minimo di pressione al suolo di 985 hPa sulla Svezia.

Previsioni meteo per domani, 12 Aprile 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino variabilità asciutta su tutti i settori con molte nubi e locali schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo salvo possibilità di locali piogge sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto quasi ovunque salvo occasionali nevicate sull’Alto Adige. Quota neve oltre i 1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo stabile ma con nubi via via più compatte a partire dall’alto Tirreno. In serata peggioramento in arrivo con prime piogge sulla Toscana e cieli nuvolosi o molto nuvolosi altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.