PREVISIONI METEO domani 14 Aprile 2020: tornano le piogge in diverse regioni dell’Italia, ecco quali

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone delle Azzorre in elevazione in pieno Atlantico verso nord, fin sull’Islanda, con valori al suolo intorno a 1030 hPa. Saccatura depressionaria in discesa sull’Europa occidentale con un nucleo di aria fredda in quota posizionato nei pressi del Portogallo. Anticiclone meno stabile sul Mediterraneo con un peggioramento meteo in arrivo in Italia. Vasta circolazione depressionaria sulla Scandinavia con un minimo di pressione al suolo di 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 14 Aprile 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni orientali, sole prevalente altrove. Al pomeriggio locali e deboli precipitazioni sul Friuli, stabile altrove e in prevalenza soleggiato. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino nubi compatte su tutti i settori con piogge diffuse di debole o moderata intensità. Al pomeriggio si rinnova nuvolosità irregolare ovunque con possibilità di locali piogge o acquazzoni. In serata tempo più asciutto con maggiori schiarite eccetto residue piogge tra Marche e Abruzzo. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.