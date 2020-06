PREVISIONI METEO – DOMANI una PERTURBAZIONE lambirà l’Italia, ecco dove torneranno le piogge

Previsioni meteo: domani Italia tra caldo e locali disturbi

Previsioni meteo – Nonostante sul bacino del Mediterraneo va insidiandosi un vasto campo anticiclonico, l’Italia rimarrà ancora per qualche ora parzialmente scoperta alle umide ed instabili correnti atlantiche. La vasta area depressionaria presente tra Gran Bretagna e Mar del Nord, piloterà nelle prossime ore un sistema frontale verso il centro Europa, riuscendo a lambire parzialmente anche l’Italia. I massimi barici posizionati ad ovest del Bel Paese, infatti, favoriranno l’ingresso di masse d’aria più umide su parte del nord Italia; piogge e temporali coinvolgeranno in particolare le Alpi, le Prealpi e nel corso del pomeriggio non sono esclusi sconfinamenti fin verso le alte pianure venete ed entro la sera anche le coste del Friuli. Sul resto del nord alternanza di nubi a schiarite, salvo cieli nuvolosi sulla Liguria, con occasionali pioviggini sui settori di Levante.

Caldo e cieli sereni al centro-sud e sulle due Isole Maggiori

Previsioni Meteo che non ovunque saranno all’insegna dell’instabilità; se su parte del nord tornerà qualche pioggia, al centro-sud ed Isole la settimana inizierà all’insegna del bel tempo con temperature decisamente estive. L’anticiclone sul Mediterraneo meridionale, infatti, riuscirà a rinnovare condizioni meteo stabili con cieli spesso sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento, portandosi diffusamente oltre i +30°C, con picchi di +35°C ancora possibili sui settori interni. Ventilazione che subirà un momentaneo rinforzo dai quadranti occidentali, specie sull’Emilia-Romagna, Sardegna e settori tirrenici.

Ondata di caldo imminente, picchi di +40°C

Il debole passaggio perturbato che lambirà il nord Italia nella giornata di domani, l’ultimo di questa fase, sarà seguito da una parentesi decisamente estiva; il bel tempo prevarrà tra martedì e mercoledì su gran parte della Penisola e delle due Isole Maggiori. Le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente, portandosi in molte località attorno ai +35°C, con picchi possibili all’estremo sud di quasi +40°C nella giornata di giovedì. L’ondata di caldo non risparmierà neanche il nord Italia, dove in pianura si toccheranno i +35/+36°C sull’Emilia-Romagna, mentre in montagna lo zero termico sfiorerà i 5000 metri sulle Alpi occidentali. Mentre in Italia è imminente un’ondata di caldo con tempo estivo, nel resto del mondo avvengono eventi meteo a tratti estremi; vediamo nella prossima pagina le notizie di cronaca dal mondo.